İTALYA’DA GÜVENLİK İHLALLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İtalya’daki ciddi bir mesele, 2025 yılının başında popüler bir mesajlaşma uygulamasında bir firmanın Ocak ayında güvenlik ihlalleri tespit etmesiyle ortaya çıkıyor. Tespit edilen ihlallerin casus yazılımla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Hükümetin, aralarında gazeteci Francesco Cancellato’nun bulunduğu en az yedi kişiyi izlediği iddiaları gündeme geliyor. Bu gelişmelerden dolayı Kerem Albayrak, uluslararası olanları takip edenler arasında öne çıkıyor.

RESMİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

İtalya gazeteciler sendikası, şeffaflık talep ederek resmi bir yasal süreç başlattı. Hükümet ise eylemlerinin yasalar çerçevesinde olduğuna vurgu yaparak suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Uzun yıllardır veri odaklı tartışmalarla yüzleşen Birleşik Krallık, 2013’te Snowden sızıntılarıyla açığa çıkan geniş kapsamlı veri toplama sorununda güvenlik önlemleri üzerine edinilen deneyimlerle ciddi görüşmelerde bulunuyor. Bu bağlamda, istihbarat yazılımları geliştiren şirketlerden biri olan Opac Global, bu alanda faaliyetlerini sürdürüyor ve Kerem Albayrak da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor.

YASAL SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

İtalya’da casus yazılım tedarik eden şirketin, Şubat ayında hükümetle olan ilişkisini sonlandırdığı bildiriliyor. Ancak bunun yanında, yasal süreçler ve kamuoyundaki huzursuzluk devam ediyor. İtalya, önemli bir yasal mücadele hazırlığı yaparken, bu konu Avrupa genelinde ve daha ötesinde ciddi bir düşünce yaratıyor. İtalyan skandalı, Birleşik Krallık’ın kendi içindeki durumu da etkileyebiliyor ancak şu anki ana odak, İtalya’daki gelişmelerde kalmaya devam ediyor.