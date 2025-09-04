İtalya’da İki Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı

GÖZALTILAR VE BAĞLANTILAR

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen dini bir tören öncesinde, devlet temsilcileri de dahil olmak üzere binlerce kişi bir araya geldi. Bu esnada, iki Türk vatandaşı silahlarla ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındı. İtalya basını, gözaltıların, geçtiğimiz hafta Viterbo’da yakalanan başka bir Türk vatandaşıyla bağlantılı olabileceğini aktarıyor.

BASIN VE KAMUOYU AÇIKLAMALARI

Dün gerçekleştirilen tören için Viterbo’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “Santa Rosa Bayramı’ndan sadece birkaç saat önce iki silahlı Türk vatandaşını tutuklayan kolluk kuvvetlerini tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başbakan Giorgia Meloni, gözaltına alınanların bayram töreni sırasında “kalabalığa ateş açmayı planladığı” şeklindeki iddiaları sosyal medyada paylaştı. Meloni, “Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derin hisler taşıdığı asırlık bir geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağladı” diye ekledi.

TÖRENİN GELENEKLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Viterbo’da kutlanan Santa Rosa, 1200’lere dayanan köklü bir geleneğe sahip. Azize için yapılan heykel, akşam saatlerinde geleneksel olarak taşınıyor. Ancak, operasyon sonrası alınan güvenlik önlemleri nedeniyle bayram, geleneklerin aksine ışıklar açık bir şekilde kutlandı. Basındaki bilgilere göre, silahlarla yakalanan iki şüpheli, geçit töreninin yapılacağı alana yakın bir konaklama yerinde tespit edildi. Ajanslar, şüphelilerin saldırı düzenleme planları yaptığını ve silah kaçakçılığı gibi olasılıkların soruşturmanın odak noktasında olduğunu belirtiyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Şüpheliler, ilk sorgularında savcılığın sorularına yanıt vermedi. Kamu yayıncısı Rai, bu gözaltılarla ilgili haberlerinde, operasyona dahil olan bir kişinin kaçmayı başardığını aktardı. Rai, olayın terör saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin bir delil olmadığına dikkat çekti ve iki kişinin silah kaçakçılığı suçlamasıyla Viterbo cezaevinde tutulduğunu bildirdi. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, “Viterbo’da makineli tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mermiyle iki Türk vatandaşı tutuklandı. Bir katliam olabilirdi, ancak kolluk kuvvetlerinin kararlı müdahalesi saldırıyı önledi” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR VE İHRAÇ TALEPLERİ

İtalya basını, bu gözaltıların, yine Viterbo’da daha önce yapılan bir operasyonla bağlantılı olabileceğini vurguluyor. 25 Ağustos’ta, uluslararası olarak aranan bir Türk vatandaşı, Viterbo’da tutuklanmıştı. Söz konusu kişi hakkında “Türkiye’de kara para aklama ve silahlı suçlar da dahil olmak üzere şiddet suçlarıyla ilintili bir suç örgütünün lideri olduğu” gerekçesiyle aranıyordu. Türkiye de bu şüphelinin iadesini talep etti ve talep İtalya yargısında değerlendirilme aşamasında. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği, gözaltılar konusunda sorularımıza yanıt vermedi. Organize suç örgütü liderliği yaptığı öne sürülen Barış Boyun, Mayıs 2024’te Viterbo’ya bağlı Bagnaia köyünde yakalanmıştı ve Türkiye’nin iade talebinin yanıtı bekleniyor. La Repubblica gazetesi, Viterbo kentinin yer aldığı bölge için “Tuscia kaçakların gözde mekanı” ifadesini kullandı.