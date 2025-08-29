İtalya’da Kadınların İzinsiz Görüntüleri Yayına Alındı

İTALYA’DA CİNSİYETÇİ İÇERİKLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA

İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni’nin de aralarında bulunduğu birçok kadının montajlı ya da izinsiz görüntülerinin cinsiyetçi içeriklerle yayımlandığı bir internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldı. Yıllardır faal olan ve 700 binin üzerinde kullanıcı barındırdığı belirtilen site, gelen şikayetler üzerine kapatıldı. İtalyanca’da vajina için argoda kullanılan bir terimden ismini alan platformda (Phica), pek çok kadının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı ve cinsel içerikli pozlarla tahrif edildiği ortaya çıktı.

KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ SİTENİN VIP BÖLÜMÜNDE

Başbakan Meloni, kız kardeşi Arianna ve muhalefet lideri Elly Schlein gibi politikacıların yanı sıra sanat ve medya dünyasından tanınmış isimlerin görüntüleri sitenin “VIP bölümünde” yer aldı. Dijital olarak tahrif edilen mayolu plaj fotoğrafları ya da giyinme odaları gibi yerlerde gizlice çekilmiş görüntülerin de bulunduğu belirlendi. Bu görüntülere cinsiyetçi ve pornografik içerikli başlık ve yorumlar eklendiği tespit edildi. Tepkiler sonrasında site yöneticileri, kullanıcıları “kötüye kullanmakla” suçlayarak platformu kapattı.

2005’te açılan siteyle ilgili geçmişte birçok kadının şikayette bulunduğu ancak o zamandan beri sitenin aktif kaldığı ortaya çıktı. Bu sefer, tanınmış isimlerin görüntülerinin sızması ve muhalefetteki Demokratik Parti’nin başlattığı şikayetle polis bir soruşturma açtı. Ülke içinde son dönemde benzer şekilde faaliyet gösteren bir Facebook grubunun da ortaya çıkması üzerine Meta yönetimi grup kapatıldı. “Karım” adı verilen bu grupta, kullanıcılar eşleri olduklarını söyledikleri kadınların izinsiz çekilen görüntülerini paylaşıyordu.

MELONİ’DEN TEPKİ

Bu tür olaylar, cinsiyetçilik ve sanal dünyadaki saldırganlık konularında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Başbakan Meloni de açıklamalarda bulundu ve “Yaşananlardan tiksiniyorum” dedi. Corriere della Sera gazetesinin sorularını yanıtlayan Meloni, “2025 yılında hala bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin olması rezalet” şeklinde konuştu. “Forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından rencide edilen, hakarete uğrayan ve mahremiyetlerine tecavüz edilen tüm kadınlarla dayanışma içindeyim” ifadelerini kullanan Meloni, bunun suç olduğunu ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağına inandığını vurguladı.

ŞİKAYETLER VE YENİ YASAL DÜZENLEMELER TALEBİ

Sitede görüntüleri paylaşılan isimlerden, Demokratik Parti’den Avrupa Parlamentosu milletvekili Alessandra Moretti, geçmişteki şikayetlere rağmen Phica sitesinin yıllarca aktif kaldığını belirtti. “Şikayetler yalnızca tanınmış ve nüfuzlu kişiler tarafından yapıldığında etkili oluyor” diyen Moretti, bu gibi olayların önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin gerekliliğini dile getirdi. Eski bakanlardan Mara Carfagna da siteyle ilgili şikayette bulunacağını dile getirerek “dijital saldırıların gerçek şiddete dönüşebileceği” uyarısını yaptı. Tüm siyasi partilerin, bu suçlara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

BAKAN’DAN ÖNLEMLER

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella ise bu tür sanal saldırıları “üçüncü binyıl barbarlığı” olarak tanımladı. Bakan, bu olaylarla mücadeleyi hem eğitim hem de yargı aşamalarında güçlendirecek tedbirler üzerinde çalıştıklarını belirtti.