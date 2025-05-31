İtalya’da Meloni’ye Karşı Protesto Yapıldı

PROTESTO ETKİNLİĞİ ROME’DE GERÇEKLEŞTİ

İtalya’da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı güvenlik kararnamesi, Roma’da geniş bir katılımla düzenlenen yürüyüşle protesto ediliyor. “Güvenlik Kararnamesine Hayır” temasıyla gerçekleştirilen bu yürüyüş, başkentin en işlek meydanlarından biri olan Vittorio Emanuele’den başlayıp, kentin ikonik yapılarından Kolezyum’un önünden geçerek Piramide semtinde sona erdi. On binlerce kişi, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara verilen cezaların artırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki olarak korunması, haksız ve yasa dışı işgal edilen mülklerin hızlı bir şekilde tahliye edilmesi, hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmaması ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi tedbirleri içeren yeni güvenlik kararnamesini protesto etti.

KARARNAMEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Kararnamenin, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini artırdığı gerekçesiyle birçok eleştiri aldı. Yürüyüş sırasında katılımcılar, ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı da tepki gösterdi. Kortejde, çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandı ve “Soykırım dursun”, “Çocukları bombalamayı durdurun” gibi dövizler taşındı. Meloni hükümetinin hazırladığı ve parlamentoda onay sürecine sunulan güvenlik kararnamesi, hafta içinde Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada onaylanmıştı. Bununla birlikte, kararnamenin yasalaşabilmesi için parlamentonun üst kanadı olan Senato’da da görüşülüp onay alması gerekiyor.