İtalya’da Restore Şartıyla Evler 1 Euro

İTALYA’DA TARİHİ EVLERİN SATIŞI

İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında, evler restore edilmesi şartıyla 1 euroya satışa sunuldu. Nüfus azalmasını durdurmak amacıyla terk edilmiş tarihi evlerin satışı gerçekleştiriliyor. Belediye’den edinilen bilgilere göre, 2022 yılında başlatılan projeden bu yana büyük çoğunluğu İtalyanlara ait olmak üzere toplamda 6 ev el değiştirdi. Gelecek birkaç hafta içerisinde diğer evlerin satışının tamamlanması hedefleniyor.

BOŞ EVLER TAHMİN EDİLEN RİSKİ ARTIRACAK

Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, “Kasabada yeni sahiplerini arayan 40’tan fazla boş ev var ve hepsi de tarihi merkezde yer alıyor. Toplam nüfusumuz yaklaşık bin 200 kişi olmasına rağmen, muhteşem tarihi bölgemizde sadece bin kişi yaşıyor. Burası hayalet bir kasabaya dönüşme riskiyle karşı karşıya” şeklinde açıklamalarda bulundu. Petrucci, evlerin çoğunun, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında hasar gören yerel çiftçi ailelere ait olduğunu belirtti. Ayrıca, 1970’lerde birçok ailenin iş için yurt dışına göç ettiğini ifade etti.

EVLERİN RESTORASYONU İÇİN TALEPLER

Penne’deki ilk 3 evin 2022’de, kalan 3 evin ise geçen yılın sonunda satıldığını anlatan Petrucci, sonrasında satışa sunulan evlerin de benzer özelliklere sahip olduklarını belirtti. Bu evlerin büyük bir kısmının yapım tarihinin ortaçağa kadar uzandığını ve Rönesans döneminde restore edildiğini kaydetti. Satış süreciyle ilgili olarak, Petrucci “Tek şart, alıcıların bu evleri üç yıl içinde restore etmeyi taahhüt etmeleri. Ancak çalışmalara başlamak için peşinat garantisi istemiyoruz. Antik mahalleyi canlandırmak için gelenleri gerçekten teşvik etmek ve desteklemek istiyoruz” dedi.

MALİYETLER VE DİĞER KASABALAR

Petrucci’nin açıklamalarına göre, küçük-orta büyüklükteki bir evin yenilenmesinin başlangıç maliyeti yaklaşık 20 bin euro civarında olacak. Ayrıca, kasaba ve çevresindeki yaşanabilir durumda olan ve restorasyona ihtiyaç duymayan evlerin fiyatlarının ise 40 bin eurodan başladığı bildirildi. İtalya’da, Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli ile Sambuca kasabalarında da benzer olarak 1 euroya evler satışa sunulmuştu. Projenin başlatılmasından bu yana, kasabalardaki yabancı nüfusun arttığı gözlemleniyor.