İtalya’da Sağ Koalisyon Güvenlik Yasası Geçti

GÜVENLİK KARARNAMESİ YASALAŞTI

İtalya’da Giorgia Meloni önderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı ve kolluk kuvvetlerine saldıranlara karşı ceza artıran tartışmalı güvenlik kararnamesi, Senato tarafından onaylanarak yasalaştı. Meloni hükümetinin nisan ayı başında kabul ettiği güvenlik kararnamesinin parlamentodaki onay süreci, bugün itibarıyla sona erdi. Temsilciler Meclisi’nde 29 Mayıs’ta onaylanan kararnamenin görüşmeleri, bugün 205 sandalyeli Senato Genel Kurulu’nda yapıldı.

SENATODA GÖRÜŞMELER VE OYLAMA

Görüşmeler sırasında sol muhalefet partilerinden senatörler, sık sık hükümet sıralarının önünde oturma eylemi yaparak tartışmalara ve oylamaya geçilmesini engellemeye çalıştı. Senato Genel Kurulu’ndaki oylamada, iktidardaki sağ partilerin desteğiyle 69’a karşı 109 oyla güvenlik kararnamesi onaylandı ve yasalaştı. Başbakan Meloni, güvenlik kararnamesinin Senato’dan geçmesinin ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, hükümetin vatandaşlarının ve güvenlik güçlerinin korunmasına ilişkin kararlı bir adım attığını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI VE LİG PARTİSİNDEN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi yeni yasayı “Stratejik bir tedbir” olarak tanımladı. Sağ koalisyonun bir parçası olan aşırı sağcı Lig Partisi de Instagram hesabından, yasanın onaylanmasını “Zafer” olarak nitelendirdi. Öte yandan muhalefet, yeni yasanın güvenlik güçlerinden yararlanarak “otoriterliğe dönüş çabası” olduğunu ve özgürlükler ile protesto hakkını sınırladığını savundu.

YASANIN KAPSAMI VE ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER

Bugün parlamentodaki onay sürecini tamamlayan güvenlik kararnamesi, kolluk kuvvetlerine saldıranlara karşı ceza artırma, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki korunması, haksız ve yasa dışı işgal edilen mülklerin hızlı tahliyesinin kolaylaştırılması ve stratejik altyapı tesislerine yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması gibi tedbirleri içeriyor. Ayrıca, yaşlılara yönelik dolandırıcılık suçlarına ağır cezalar getirilmesi, istasyon ve metrolarda yankesicilik için ceza artırılması, hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi maddeleri de kapsıyor. Yeni yasa, özellikle “Son Nesil (Ultima Generazione)” gibi iklim aktivistlerinin yaptığı trafik akışını engelleyici protesto eylemlerini de suç kapsamına alıyor. Bu düzenleme, 31 Mayıs Cumartesi günü onbinlerce kişinin katıldığı yürüyüşte protesto edilmişti.