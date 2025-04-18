İtalya’da Sel Olayı Üç Can Aldı

SEL VE HEYELAN SONUCU CAN KAYBI

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açarak 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yağışlar, yerleşim alanları ve yolları sular altında bıraktı. Bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına gelirken, altyapıda büyük hasarlar oluştu. Aosta Vadisi çevresinde 6 bin 400 kişi elektriksiz kaldı.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerler arasında Piedmont, Lombardiya ve Veneto bulunuyor. Veneto bölgesindeki Vicenza şehrinde, selden kaçmaya çalışan 65 yaşındaki bir baba ve 34 yaşındaki oğlu yolda oluşan çökme sonucunda açılan çukura düşerek kayboldu ve hayatlarını kaybetti. Torino bölgesinde de su basan evinde mahsur kalan 92 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi.

AŞIRI YAĞIŞLARA KARŞI ALARM

Po Nehri’ndeki su seviyelerinin yükselmesi sonucu Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerinde kırmızı alarm verildi. Lombardiya’da iki nokta için turuncu, toplamda ise 8 yerde sarı alarm yayınlandı. Sel ve heyelanlarla mücadele için farklı bölgelerde 700’den fazla itfaiyeci görev yapıyor.