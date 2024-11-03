İtalya’da Siber Casusluk Skandalı Ortaya Çıktı!

ÜLKEDEN YENİ DENEYİMLER VE İDDİALAR

Ülkede Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma ile ortaya çıkan bir siber casusluk çetesi hakkında bazı ünlü firma ve simalara dair özel bilgilerin devlet veri tabanından ele geçirildiği ve kötü amaçlarla kullanıldığı öne sürülüyor. Bu bilgilerin, çete tarafından para karşılığında gizli servislere satıldığı iddialarının yankıları devam ediyor.

YENİ GELİŞMELER AÇIĞA ÇIKTI

İtalyan medyasında yayımlanan haberlerde, “süper polis” olarak bilinen eski üst düzey yetkili Carmine Gallo ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olan Gallo’nun hâlâ ev hapsinde tutulduğu ve İsrail yapımı kriptolu bir telefon kullandığı belirtildi. Ayrıca, Gallo’nun Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali ile ortak şirketi “Equalize”yi ziyaret eden bazı kişilerin Başbakanlıktan olduğu bilgisi de soruşturma dosyasına eklendi. Bu durum, bağlantılı kişilerin nüfuzunu ve bağlantılarının genişliğini gösteriyor.

MOSSAD’IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce basına yansıyan haberlere göre, Gallo ve Pazzali’nin, yasa dışı yollarla elde ettikleri bilgileri “Equalize” aracılığıyla, İsrail ve Vatikan gibi ülkelerin gizli servislere milyonlarca avro karşılığında sattıkları iddia ediliyor. Ayrıca, İsrail gizli servisi Mossad’a bağlı ajanların “Equalize” ile bazı anlaşmalar yaptığı ve bilgi takası gerçekleştirmiş olabileceği öne sürülüyor. Corriere Della Sera gazetesi, soruşturma kapsamında Mossad ajanı olabileceği düşünülen iki İsraillinin “Equalize” firmasını ziyaret ettiğini bildirmişti. Aynı zamanda, Vatikan’ın Rus iş adamı hakkında bilgi almak için “Equalize” ile temas kurduğu iddiaları da medyada yer aldı.

POLİS MEMURUNDAN ŞOK İFADELER

Soruşturma çerçevesinde sorgulanan eski polis memuru Marco Malerba, ev hapsinde tutulan eski amiri Gallo’ya, “bir dönem amiri olduğu için ‘hayır’ diyemediğini” ve bu nedenle devlet veri tabanına erişim sağlayarak istediği bilgileri ona verdiğini itiraf etti.

BAŞBAKAN MELONİ’DEN CEVAP

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı programda siber casusluk skandalının “kabul edilemez” olduğunu dile getirerek, “İtalya’da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, siber casusluk skandalıyla ilgili mecliste derhal bir araştırma başlatılması çağrısında bulunarak devlet sırlarının risk altında olabileceği uyarısını yaptı.

GİZLİ BİLGİLERİN RİSKİ

Crosetto, olaylarla ilgili ortaya çıkan bilgilerin yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olduğunu vurguladı. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, daha önce yaptığı açıklamada, gizli verilerin “devasa ve endişe verici bir pazar ortaya çıkardığını” ifade etti.