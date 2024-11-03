İtalya’da Siber Casusluk Skandalı Sürüyor

ÜLKEDEN YÜKSEK SEVİYE SIBER CASUSLUK İDDİALARI

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, bir siber casusluk çetesinin, belirli ünlü firma ve kişilere ait özel bilgileri devletin veri tabanından ele geçirdiği ve bu bilgileri kötü amaçlarla kullanarak gizli servislere para karşılığı sattığına dair iddiaların gündeme gelmesine sebep oldu.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “süper polis” olarak tanımlanan eski üst düzey yetkili Carmine Gallo hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olan ve şu an ev hapsinde tutulan Gallo’nun İsrail menşeli kriptolu bir telefon kullandığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali ile Gallo’nun ortak şirketi “Equalize”yi ziyaret eden bazı kişilerin Başbakanlıktan geldiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı. Bu durum, bağlantılı kişilerin sahip olduğu nüfuz ve bağlantılarının genişliğini gösteriyor.

MOSSAD İLE BAĞLANTILAR

Önceki haberlerde Gallo ve Pazzali’nin, yasa dışı olarak elde ettikleri bilgileri “Equalize” üzerinden, milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi ülkelerin gizli servislere sattığı iddia edilmişti. İsrail gizli servisi Mossad’ın ajanlarının “Equalize” ile bazı anlaşmalar yapmış olabileceği öne sürüldü. Corriere Della Sera gazetesine göre, soruşturma kapsamında Mossad ajanı olabileceği düşünülen iki İsraillinin “Equalize” firmasını ziyaret ettiği belirlendi. Ayrıca, Vatikan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir iş insanı hakkında bilgi almak için “Equalize” ile temasa geçtiği şeklindeki haberler de gündemde yer aldı. Eski polis memuru Marco Malerba, ifadelerinde Gallo’ya bir dönem amiri olduğu için “hayır” diyemediğini ve devletin veri tabanına erişim sağlayarak istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etti.

BAŞBAKAN MELONİ’DEN TEPKİ

Başbakan Giorgia Meloni, katıldığı bir programda siber casusluk skandalının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “İtalya’da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.” dedi. Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, skandalın hemen ardından meclis araştırması çağrısında bulunarak devlet sırlarının risk altında olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BİLGİLER YETERSİZ

Crosetto, ortaya çıkan bilgilerin yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olduğunu ifade etti. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, daha önce yaptığı açıklamada gizli verilerin “devasa ve endişe verici bir pazar” oluşturduğunu belirtti.