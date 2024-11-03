İtalya’da Siber Casusluk Skandalı Sürüyor!

İTALYAN SİBER CASUSLUK SKANDALININ ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Ülkede, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla gündeme gelen bir siber casusluk çetesinin, bazı ünlü firmaların ve simaların özel bilgilerini devletin veri tabanından ele geçirip kötü amaçlarla kullandığı ve bu bilgileri para karşılığında gizli servislere sattığı iddiaları dikkat çekiyor.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “süper polis” olarak bilinen eski üst düzey yetkili Carmine Gallo hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturmanın baş şüphelisi olan ve şu an ev hapsinde tutulan Gallo’nun, İsrail teknolojisine ait kriptolu telefon kullandığı öne sürüldü. Ayrıca, Başbakanlıktan bazı kişilerin Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali’nin ortak şirketi “Equalize”yi ziyaret ettiğinin de soruşturma belgelerinde yer aldığı belirtildi. Bu bağlamda, bağlantı kurulan kişilerin nüfuzunu ve sahip oldukları bağlantılar ağını ortaya koyduğu ifade edildi.

GİZLİ SERVİSLERLE BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Önceki dönemde, Gallo ve Pazzali’nin yasa dışı yollarla edindikleri bilgileri “Equalize” üzerinden İsrail ve Vatikan gibi diğer ülkelerin gizli servislerine milyonlarca avroya sattıkları iddiaları gündeme gelmişti. News kaynaklarına göre, İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının “Equalize” ile bazı anlaşmalar yapmış olabileceği kaydedildi. Corriere Della Sera gazetesi, soruşturma kapsamında Mossad ajanı oldukları düşünülen iki İsraillinin “Equalize” firmasını ziyaret ettiğini duyurdu. Ayrıca, Vatikan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir Rus iş adamı hakkında bilgi almak üzere “Equalize” ile iletişime geçtiği da belirtildi. Eski polis memuru Marco Malerba, ifadesinde, eski amiri Gallo’ya “hayır” diyemediği için devletin veri tabanına erişim sağlayıp istediği bilgileri ona verdiğini itiraf etti.

MELONİ’DEN SERT TEPKİ

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı bir programda, siber casusluk skandalını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “İtalya’da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Savunma Bakanı Guido Crosetto, siber casusluk skandalıyla ilgili hemen meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak, devlet sırlarının tehlikede olabileceği uyarısında bulundu.

SKANDALIN BÜYÜK RESMİ

Crosetto, skandalla ilgili ortaya çıkan bilgilerin sadece “buzdağının görünen kısmı” olduğunu vurguladı. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, daha önceki açıklamalarında gizli verilerin “devasa ve endişe verici bir pazar oluşturduğunu” ifade etmişti.