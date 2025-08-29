İtalya’da Soruşturma, Cinsiyetçi Görüntülere İlişkin

İTALYA’DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni de dahil olmak üzere çok sayıda kadının montajlı ya da izinsiz görüntülerinin cinsiyetçi içeriklerle yayımlandığı bir internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldı. Uzun zamandır aktif olan ve 700 binden fazla kullanıcısı bulunan site, gelen şikayetler üzerine kapatıldı. İtalyancada vajina için argoda kullanılan bir terimden adını alan platformda, pek çok kadının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı ve cinsel içerik taşımayacak şekilde tahrif edildiği ortaya çıktı. Başbakan Meloni, kız kardeşi Arianna ve muhalefet lideri Elly Schlein gibi bazı politikacıların yanı sıra sanat ve medya sektörü ünlülerinin görüntüleri sitenin “VIP bölümünde” yer aldı.

ŞİKAYETLER VE İZİNSİZ GÖRÜNTÜLER

Sitede dijital olarak tahrif edilmiş mayolu plaj fotoğraflarının yanı sıra, gizlice çekildiği anlaşılan giyinme odası görüntüleri de bulundu. Bu fotoğraflara cinsiyetçi ve pornografik içerikle başlıklar ve yorumlar eklendi. Tepkiler üzerine, site yöneticileri kullanıcıları platformu “kötüye kullanmakla” suçlayarak siteyi kapattı. 2005 yılında açılan bu site hakkında geçmişte de birçok kadın şikayetçi olmuş ama site bir şekilde aktif kalmıştı. Tanınmış isimlerin görüntülerinin paylaşılmasının ardından muhalefetteki Demokratik Parti’nin şikayeti ile polis soruşturması başladı.

CİNSİYETÇİLİK TARTIŞMALARI GÜÇLENİYOR

Geçen haftalarda ülkede benzer bir Facebook grubunun ortaya çıkması, bu konudaki tepkileri ve tartışmaları yeniden canlandırdı. “Karım” adlı grup, kullanıcıların eşleri olduklarını belirttikleri kadınların izinsiz görüntülerini paylaştığı bir platformdu. Bu konulardaki olumsuz durumlar, ülkede cinsiyetçilik ve sanal dünyadaki saldırganlık üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bu vakalar üzerine Başbakan Meloni, “Yaşananlardan tiksiniyorum” açıklamasını yaptı. Gazetecilerin sorusunda Meloni, “2025 yılında hala bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin olması rezalet” ifadesini kullandı.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER TALEBİ

Meloni ayrıca, “Forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından rencide edilen, hakarete uğrayan ve mahremiyetlerine tecavüz edilen tüm kadınlarla dayanışma içindeyim” diyerek bu durumun suç olduğuna ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağına inandığını söyledi. Demokratik Parti’den Avrupa Parlamentosu milletvekili Alessandra Moretti, geçmişteki şikayetlere rağmen Phica sitesinin yıllarca aktif kalmasına dikkat çekti. Moretti, “Şikayetler yalnızca tanınmış ve nüfuzlu kişiler tarafından yapıldığında etkili oluyor” diyerek bu tür olayları önlemek adına yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eski bakanlardan Mara Carfagna da, dijital saldırıların “gerçek şiddete dönüşebileceği” uyarısında bulunarak tüm siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, bu tür sanal saldırıları “üçüncü binyıl barbarlığı” şeklinde tanımlayarak, mücadele etmek için eğitim ve yargı aşamalarında güçlendirilmesi gereken tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.