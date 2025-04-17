İtalya’da Teleferik Kazası: 4 Ölü 1 Yaralı

KORKUNÇ TELEFERİK KAZASI MONTE FAITO’DA MEYDANA GELDİ

İtalya’nın güneyinde, Napoli kentine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Monte Faito Dağı’nda korkunç bir teleferik kazası yaşandı. Yolcu taşımakta olan kabinlerden biri, halatın kopması sonucunda yüksekten yere düştü.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ OLDU

İlk değerlendirmelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitiriyor, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Olay, dağın eteğine oldukça yakın bir bölgede gerçekleşti. Aynı hatta bulunan başka bir kabin ise havada asılı kalırken, orada bulunan 16 yolcu, hızla olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

GEÇMİŞTE BENZER BİR FACİA YAŞANMIŞTI

İtalya, bu tür trajik olaylarla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. 2021 yılında, ülkenin kuzey kısmında yer alan Piedmont bölgesindeki Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na giden teleferik hattında halat kopması ile büyük bir kaza yaşanmış, kabinin ormanlık alana düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti. Bu son kaza, Monte Faito’daki teleferik sistemlerinin güvenliği üzerine tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.