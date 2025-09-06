İtalya’da Türk Vatandaşı İki Kişi Tutuklandı

İtalya’nın Viterbo kentinde dün gerçekleşen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde bir saldırı olacağından endişe eden polis, bu durumla ilgili olarak 2 kişiyi tutukladı. Festivalin yapıldığı Viterbo, Roma’nın 70 kilometre uzağında bulunuyor. Sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu belirtilen bazı müşterilerinden şüphelenince durumu polise bildirdi. İhbarla birlikte güvenlik güçleri festival öncesinde hemen adrese ulaştı ve pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat da ele geçirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Yetkililer, tutuklanan şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiğini fakat sorgulama sırasında cevap vermekten kaçındıklarını belirtti. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı; çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve bomba arama köpekleri ile sokaklarda devriye gezildi. Bu önlemler sayesinde İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak güvenlik sebepleri dolayısıyla festivalin normalde karanlıkta yapılması gereken kısmında ışıkların açık tutulması, katılımcılar arasında rahatsızlık yarattı.

MELONİ’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik etti. Meloni, “Viterbo’da silahlı 2 kişinin tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır.” şeklinde ifadelerde bulundu.