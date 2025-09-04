İtalya’da Türkler Gözaltına Alındı

GELENEKSEL FESTİVAL ÖNCESİ GÜVENLİK OPERASYONU

İtalya’nın Viterbo kentinde geleneksel “Macchina di Santa Rosa” festivali öncesinde, kaldıkları pansiyonda iki Türk vatandaşı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uzun namlulu silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki Türk vatandaşına yönelik soruşturma devam ediyor. İtalyan makamları, yaşanan güvenlik tehdidine karşı önlemlerini artırıyor.

BAŞBAKAN’DAN HIZLI MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Başbakan Giorgia Meloni, çarşamba gecesi gerçekleştirilen operasyonun festival güvenliğini sağlamak adına “hızlı bir müdahale” olduğunu ifade etti. Meloni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik birimlerini tebrik ederek, gözaltıların binlerce kişinin katıldığı dini etkinliğin huzur içinde geçmesini sağladığını belirtti.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİALARI

Şüphelilerin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de katılacağı kutlamalarda saldırı hazırlığında olduklarına dair iddialar, İtalyan medyasında yer aldı. Ancak Viterbo polisi, operasyonun detayları ve olası saldırı planları konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Her yıl 3 Eylül’de kutlanan “Macchina di Santa Rosa” festivali, şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa’nın anısına düzenleniyor.

FESTİVAL İLGİ GÖRÜYOR

Etkinliğin en dikkat çeken anında, “Facchini di Santa Rosa” adlı 100 kişilik bir grup, yaklaşık beş ton ağırlığındaki, ışıklarla süslenmiş dev bir yapıyı Viterbo’nun dar Ortaçağ sokaklarında taşıyor. Festival, sadece yerel halk değil, aynı zamanda turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

ARTAN GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Olayın arka planında Türkiye ve Avrupa makamları arasında son dönemde artan güvenlik iş birliği dikkat çekiyor. Özellikle Türk suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyonlar, son aylarda yoğunlaşmış durumda. Nisan ayında, Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 234 kişi uyuşturucu kaçakçılığı ile kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Bu operasyonlarda 21 tondan fazla uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

MAFYA LİDERİ YAKALANDI

Mayıs 2024’te İtalyan polisi ve Interpol’ün ortak yürüttüğü bir operasyon ile Viterbo’nun Bagnaia semtindeki bir apartmana düzenlenen baskında, Türkiye’nin en çok aranan isimlerinden biri olan ve mafya lideri olduğu iddia edilen Barış Boyun yakalandı.