İtalya’da Uçak Çarpıştı, 1 Yaralı

GÖSTERİ UÇUŞU SIRASINDA UÇAKLAR ÇARPŞTI

İtalya’da, gerçekleştiren gösteri uçuşu esnasında 3 uçağın çarpıştığı bildiriliyor. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı ‘Frecce Tricolori’ akrobasi ekibine ait ‘MB-339’ tipi üç uçak, Pantelleria Adası üzerindeki gösteri sırasında havada çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL İNİŞLER GERÇEKLEŞTİ

Çarpışmanın ardından üç uçak acil iniş yapmak zorunda kalırken, uçaklardan biri iniş esnasında pistten çıktı. Kazada iki pilotun yara almadan kurtulduğu, bir pilotun ise bacağının kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.