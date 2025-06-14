İtalya’daki Müzede Sandalye Olayı

SANAT GALERİSİNDE UTANÇ VERİCİ OLAY

İtalya’da bir sanat galerisi, utanç verici bir duruma tanıklık etti. Bir turist, fotoğraf çekilmek amacıyla üzeri kristallerle kaplı ‘Van Gogh’ adlı sandalyeye oturduğunda sandalye altında çöktü. İtalyan sanatçı Nicola Bolla tarafından tasarlanan bu sandalye, yüzlerce Swarovski kristali ile süslenmiş ve oldukça nazik bir yapıya sahipti. Verona’daki Maffei Sarayı’nda sergilenen eser, olay sırasında ciddi hasar gördü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bir erkek ve bir kadının, görevli odanın kapısı kapandıktan hemen sonra içeri girmeleri dikkat çekiyor. Kadın, dikkatli bir şekilde sandalyeye oturmadan poz verirken, adam ise doğrudan oturmayı seçiyor. Ancak tam bu esnada sandalye kırılıyor ve adam geriye düşmemek için duvarlara tutunmaya çalışıyor. Olayın ardından ikili hızla odadan uzaklaşıyor.

MÜZENİN AÇIKLAMASI

Müze, sosyal medya hesaplarından yaşananları duyururken şu açıklamayı yaptı: “Her müzenin korkulu rüyası başımıza geldi. Gözetimden yararlanarak yapılan sorumsuz bir hareket, Nicola Bolla’nın yüzlerce Swarovski kristaliyle süslü son derece hassas ‘Van Gogh’ sandalyesine büyük zarar verdi.” Neyse ki, restorasyon ekibi ve polis iş birliğiyle eser onarıldı ve eski görünümüne kavuşturuldu.

SANAT ESERLERİNE SAYGI ÇAĞRISI

Müze yetkilileri, sadece olayı bildirmekle kalmayıp, aynı zamanda sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık yaratmak istediklerini de belirtti: “Sanat sadece bakmak için değil, aynı zamanda korunması ve sevilmesi gereken bir değerdir. Ziyaretçilerimizden, her esere özen ve dikkatle yaklaşmalarını bekliyoruz.” Bu olay, kısa süre önce Çin’de bir turistin Terracotta Ordusu’na ait heykelleri kırmasıyla gündeme gelen benzer bir durumu da hatırlattı.