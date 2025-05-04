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İtalya’dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu “Ölümün Yalın Hali” Oyununu Sunmuştur

İTALYA’DAN GELEN TEMSİL

İtalya’nın Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu, “Ölümün Yalın Hali” adlı oyununu Trabzon’da sahneye koydu. Bu temsil, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çerçevesinde gerçekleşti. Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti ve Matteo Vitanza’nın yazdığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi’nde sanatseverlerin ilgiyle izlediği bir etkinlik oldu.

OYUNUN TEMASI VE YORUMU

Riccardo Pippa’nın yönetimindeki oyunda, ölüm teması maske kullanımıyla ironik ve eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. Gecenin sonunda, izleyicileri selamlayan oyuncular, sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerek beğeni kazandı.

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