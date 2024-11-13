İtalya’dan Okan Buruk İçin Teklif!

OKAN BURUK’A İTALYA’DAN TEKLİF

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında İtalya’dan dikkat çekici bir haber ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın patronu Okan Buruk’un Roma kulübünden bir teklif aldığı iddia edildi.

ROMA’NIN GÖRÜŞMELERİ

İtalyan medyasında Tutto Mercato’da yer alan bilgiye göre, Roma kulübü teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri’den önce Okan Buruk ile görüşme yaptı. Ancak, Okan Buruk’un Galatasaray’dan ayrılmak istemediği için bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Bu sezon Serie A’da beklenen sonuçları elde edemeyen Roma, Daniele De Rossi’den sonra Ivan Juric ile de yollarını ayırmış durumda ve teknik direktörlük için son günlerde Montella ve Claudio Ranieri isimleri gündeme gelmişti.