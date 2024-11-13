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Spor

“İtalya’dan Okan Buruk İçin Teklif!”

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ROMA’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

İtalya’dan Okan Buruk ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un Roma’dan bir teklif aldığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

İtalyan medyasından Tutto Mercato’da çıkan haberlere göre Roma, teknik direktörlük pozisyonu için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri’den önce Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Okan Buruk’un Galatasaray’da kalmayı tercih ettiği için teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Serie A’da bu sezon beklenen başarıyı elde edemeyen Roma, Daniele De Rossi’nin ardından Ivan Juric ile de yollarını ayırmıştı. Bu süreçte Montella ve son olarak Claudio Ranieri’nin isimleri teknik direktör adayları arasında yer aldı.

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