İtalya Dışişleri Bakanı, Yardım Talep Etti

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’deki sivillere gıda ve insani yardımın ulaştırılması için İsrail’e talepte bulundu. Tajani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda yaptığı görüşmelere dair “X” platformundaki hesabından bilgi vererek, “Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa’ya, İtalya’nın İsrail’den, Gazze’deki sivil halka gıda ve insani yardımın girişine ve dağıtımına izin vermesini talep ettiğini teyit ettim.” ifadesini kullandı. Ayrıca Gazze için yapılan “Gıda” girişiminin yeniden hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekmekte, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Gaza Şeridi’ne 2,5 milyon avro daha yardım tahsis edildiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Filistinli öğrencilere burslar ve İtalya’da sağlık yardımları gibi desteklerle de yardım çabalarının arttırıldığını vurguladı.

AÇIKLAMALARIN MERKEZİ

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tajani’nin telefon görüşmelerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmelerin temelinde Gazze Şeridi’nde ateşkese ulaşma ve insani yardımların yeniden sağlanması yattığı ifade edildi. Tajani, her iki muhatabına da Filistinli sivillerin mevcut çatışma nedeniyle yaşadığı zor durumla ilgili İtalya hükümetinin derin kaygılarını iletti. Bakan’ın, Gazze Şeridi’nde insani yardım sağlama aciliyetini de özellikle vurguladığı açıklandı.

KOORDİNASYON ÇAĞRISI

Tajani, Bakan Saar’dan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’yla (WFP) işbirliği içinde yardım malzemelerinin tam erişimi ve güvenli dağıtımının sağlanmasını talep etti. Tajani’nin, ateşkese varılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik politikasını da yinelediği belirtiliyor. Ayrıca, iki halk-iki devlet temelinde siyasi çözüm sürecinin yeniden başlaması amacıyla tüm taraflara müzakerelere dönme çağrısı yaptığı ifade edildi. Bakanlık, İtalya’nın ek yardım sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.