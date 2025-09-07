İtalya, Dünya Şampiyonası’nı kazandı

İTALYA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya, final karşılaşmasında Türkiye’yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı kazandı ve 23 yıl aradan sonra bu kupayı yeniden müzesine götürdü. İtalyan basını, Türkiye karşısındaki maçın zorluğuna dikkat çekerek “çarpıntıya” yol açacak düzeyde bir heyecan yaşandığı yorumunu yaptı.

MAÇIN GERİLİMİ VE YORUMLAR

İtalya’daki kamu yayıncısı Rai’nin 1. kanalında görevli yorumcular, karşılaşmanın gidişatı ile ilgili çeşitli görüşler sundu. “Neredeyse başaramayacak gibiydik”, “Türkler, kimsenin, hatta belki kendi bilinçlerinin bile bilmediği bir performans gösterdi”, “Çok zor, karmaşık bir maç oldu” gibi ifadeler öne çıktı. Özellikle Türkiye’nin 2. seti büyük bir farkla kazanmasına “Bu şampiyonada hiç böyle bir şey yaşamamıştık” değerlendirmesi yapıldı. Rai’nin haber sitesi Rainews ise “İtalya tarihe geçti” başlığı altında, “İtalyanlar, Vargas ve takım arkadaşlarına karşı bitmek bilmeyen bir mücadele sonucunda dünya şampiyonu oldu” şeklinde yazdı. Haberde, İtalya’nın geçen yılki Olimpiyatlar’dan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası’nı kazandığı vurgulandı. Türkiye’nin zorlu bir mücadelenin sonunda 3-2’lik skorla elendiği belirtildi.

MEDYADA MAÇIN ÇEKİŞMESİ

Mediaset kanalının spor sitesi de maçın “çok çekişmeli” geçtiğini kaydetti ve “(Julio) Velasco’nun takımı zorlandı ancak tüm zorluklara rağmen tie-break’te galip geldi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Türkler zaman zaman eziciydi, Vargas durdurulamazdı” şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un sitesinde ise “İtalya rüya gibi, 23 yıl sonra dünyanın zirvesinde” başlığı ile verildi. Haberde, “Türkiye ile final maçı İtalya için inanılmaz bir mücadele oldu” denildi ve “Türkiye, akıl almaz bir Vargas’ın (33 sayı) liderliğindeydi, İtalya onu ancak tie-break’te durdurabildi” bilgisi paylaşıldı. Corriere dello Sport ise “23 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeyiz. Bu harika” notunu düştü. Bununla birlikte, İtalya’nın finali kazanmış olmasına rağmen “en iyi maçını oynamadığını, zorluklar yaşadığını ve hatalar yaptığını” savundu. Sitedeki haberde Vargas için “olağanüstü” ifadesi de dikkat çekti. Ansahaber ajansı ise İtalya’nın milli takımının 36 maçtır yenilgi almadığını belirterek “Mavililer yenilmez” şeklinde bir yorumda bulundu.