İtalya Estonya Maçını EXXEN’den İzleyin

 

İTALYA ESTONYA MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

 

İtalya Estonya karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyenler için büyük bir heyecan söz konusu. Maçın detayları, canlı yayın imkânları hakkında araştırmalar yapılıyor. Özellikle “İtalya Estonya maçı canlı izle” ifadesi öne çıkıyor ve taraftarlar bu sıradışı karşılaşmayı ekran başında yaşamak için bilgi edinmeye çalışıyor.

 

MAÇIN SAATİ VE YERİ

 

İtalya Estonya maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Bergamo’da, Gewiss Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçı EXXEN platformu üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. Maç için iyi seyirler dileriz!

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

