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İtalya Hava Kuvvetleri Uçakları Çarpıştı

İTALYA’DA AKROBASİ UÇAKLARI HAVA ÇARPIŞMASI YAŞADI

İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait Frecce Tricolori akrobasi ekibinin 3 uçağı, gösteri uçuşu esnasında havada çarpıştı. Pantelleria Adası’nda gerçekleşen bu olayda, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. MB-339 tipi uçaklardan 3’ü, gösteri sırasında birbirleriyle havada çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL İNİŞ YAPILDI

Çarpışmanın ardından, uçaklar acil iniş gerçekleştirdi. Ancak söz konusu uçaklardan biri, iniş sırasında pistten çıktı. Olay yerine acil durum ekipleri hızla müdahale etti. Kazada iki pilot herhangi bir yara almadan kurtulurken, bir pilotun bacağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza anının ardından, olayın sebebi henüz netlik kazanmamışken, İtalyan basınında kazanın muhtemel nedeninin kuş çarpması olabileceği ifade edildi. Ayrıca, uçaklarda meydana gelen hasarın oldukça ciddi olduğu bildirildi.

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