İtalya Kraliyet Ailesi Mücevherleri İstiyor!

İTALYA MAHKEMESİ KRALİYET MÜCEVHERLERİ ÜZERİNE KARARINI VERDİ

İtalya’daki bir mahkeme, ülkenin son kralı II. Umberto’nun çocuklarının kraliyet mücevherlerini almak amacıyla başlattığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Yargıç, bu talebi reddederek ulusal hazinelerin devlete ait kalmasına hükmetti.

DÖRT YILDIR KORUNAN MÜCEVHERLER İÇİN DAVA AÇILDI

II. Umberto’nun torunları, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası’nda saklanan bu mücevherleri geri almak için hükümete dava açmıştı. Davanın sebebi, kralın soyundan gelenlerin 300 milyon euro değerindeki mücevherler konusunda bankayla bir anlaşmaya varamamalarıydı. Monarşinin uzun yılları boyunca, birçok prenses ve kraliçe tarafından kullanılan bu broş, kolye ve taçlar, toplamda 6 binden fazla elmas ve 2 bin inci içeriyor.

MAHKEME: AİLENİN TALEBİ ASCIL MÜLKİYET HAKKI

Roma Hukuk Mahkemesi, perşembe günü ailenin mülkiyet hakkı iddiasını “açıkça asılsız” olarak değerlendirerek reddetti. İtalya Bankası’nın avukatı Olina Capolino, bu kararı olumlu karşıladı. “Bir vatandaş olarak, devletin bu tarihi mücevherleri bir müzede sergilemesini umuyorum” şeklinde düşüncelerini belirtti. İtalya Bankası, mücevherleri 5 Haziran 1946’da, İtalyanların monarşinin sona ermesi için oy vermesinden üç gün önce teslim aldı. O dönemde sadece 34 gün hüküm süren II. Umberto, erkek mirasçılarıyla birlikte sürgün edilmek zorunda kalmıştı.

MÜCEVHERLERİN SORUMLULUĞU VE ŞİFRELİ NOT İDDİASI

Kralın soyundan gelenler, mücevherlerin devlet tarafından el konulmadığını iddia ediyor. Ayrıca, bu mücevherlerin yanında, onların “sahipleri adına güvende tutulacağı”na dair bir şifreli not bulunduğunu savunuyorlar. Varisler, bu notun mücevherlerin devletle değil kendileriyle alakalı olduğunu kanıtladığını öne sürüyor.