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İtalya Kupası Finali Bu Akşam

İTALYA KUPASI FİNAL MAÇI HEYECANI

Dünyanın en önemli kupa organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İtalya Kupası, final aşamasına geliyor. Milan ve Bologna, bu prestijli kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

FUTBOLSEVERLERİN BEKLEDİĞİ MAÇ DETAYLARI

14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan Milan – Bologna karşılaşması futbol tutkunlarının gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Taraftarlar, sevilen takımlarının finaldeki performansını merakla bekliyor. Maç, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Ayrıca, İstanbul’da gerçekleşecek olan Milan – Bologna final mücadelesi TRT Spor aracılığıyla şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

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