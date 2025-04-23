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İtalya Kupası’nda Milan Finale Yükseldi

İTALYA KUPASI YARI FİNALİNDE FİNALİST MİLAN OLDU

İtalya Kupası yarı finalinin ikinci maçında Milan, Inter’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. İlk maçta ise Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.

MİLAN GOLLERİ ATTI

Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan rövanş maçında Milan, 36. ve 49. dakikalarda Luka Jovic’in golleriyle öne geçti. Ardından 85. dakikada Tijjani Reijnders’ın attığı golle maçın final skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, yarı finalde Milan’a elenmiş oldu.

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