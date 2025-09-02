(İtalya) – Küresel Filoya Yürüyüş Düzenlendi

İTALYA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Küresel Sumud Filosuna destek amacıyla İtalya’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Filistin’e destek vermek için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, bugün İspanya’nın Barselona şehrinden denize açıldı. Uluslararası sivil yardım filosuna katılacak tekneler, İtalya’nın Cenova Limanı’ndan ayrıldı.

DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

İtalyan katılımcılar, filosu desteklemek için liman önünde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında, Filistin halkına destek mesajları verildi. Bu etkinlik, Filistin’e olan dayanışmayı ve desteği vurgulamak amacı taşıyor.