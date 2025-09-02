Haberler

(İtalya) – Küresel Filoya Yürüyüş Düzenlendi

İTALYA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Küresel Sumud Filosuna destek amacıyla İtalya’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Filistin’e destek vermek için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, bugün İspanya’nın Barselona şehrinden denize açıldı. Uluslararası sivil yardım filosuna katılacak tekneler, İtalya’nın Cenova Limanı’ndan ayrıldı.

DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

İtalyan katılımcılar, filosu desteklemek için liman önünde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında, Filistin halkına destek mesajları verildi. Bu etkinlik, Filistin’e olan dayanışmayı ve desteği vurgulamak amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.