(İtalya) – Küresel Sumud Filosu İçin Yürüyüş

KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Küresel Sumud Filosuna destek amacıyla İtalya’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Filistin’e destek sağlamak üzere 44’ten fazla ülkenin katkılarıyla kurulan Küresel Sumud Filosu, bugün İspanya’nın Barselona kentinden denize açıldı. Uluslararası sivil yardım filosu için İtalya’dan katılacak tekneler de Cenova Limanı’ndan hareket etti.

İtalyan katılımcılar, filosu desteklemek adına liman önünde bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, Filistin halkına destek veren mesajlar verildi.