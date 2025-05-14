İtalya’nın Enel, Ansaldo Energia, Leonardo Birlikte Şirket Kurdu

İTALYA’DA YENİ NESİL NÜKLEER ENERJİ İŞBİRLİĞİ

İtalya’nın önde gelen enerji şirketleri Enel, Ansaldo Energia ve savunma sanayi firması Leonardo, “Nuclitalia” adında yeni bir ortak şirket kurdu. Bu şirket, yeni nesil nükleer enerji alanında ileri teknoloji araştırmaları yapacak. Üç firma tarafından yapılan açıklamada, Nuclitalia’nın nükleer enerji sektöründeki pazar fırsatlarını analiz edeceği vurgulandı. Şirketin sermaye payları, yüzde 51 Enel, yüzde 39 Ansaldo Energia ve yüzde 10 Leonardo olarak belirlendi.

NÜKLEER ENERJİDE YENİ YÖNETİM YAPISI

Nuclitalia’nın yönetim kurulu yedi üyeden oluşacak. Yönetim kurulunun başkanlığına Milano Politeknik Üniversitesi’nin eski rektörü Ferruccio Resta getirilecek. Genel müdürlük görevini, Enel’in Nükleer İnovasyon biriminin başındaki Luca Mastrantonio yürütecek. Bu yeni yapı, İtalya’nın nükleer enerji alanındaki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

İTALYA’NIN NÜKLEER ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜ

İtalya’nın sağ hükümeti, nükleer enerjiye dönüş amacıyla bir yasa tasarısını onaylamak için parlamentoya göndermişti. Başbakan Giorgia Meloni, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “İtalya’ya güvenli, temiz ve düşük maliyetli bir enerji kaynağı sağlama konusundaki taahhüdümüzü teyit ediyoruz.” dedi. Ülke, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatıp, nükleer enerji üretmeyen büyük Avrupa ekonomileri arasında yer alıyor. 1963-1990 yılları arasında nükleer enerji üreten İtalya, Çernobil felaketinin ardından 1987’de yapılan oylama ile santrallerini kapattı. 2011’de yapılan oylamada ise nükleer enerji yasağının sürmesine karar verilmişti.