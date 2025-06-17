İtalya’nın Roma’sında Protesto Yürüyüşü Yapıldı

ROMA’DA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİ

İtalya’nın başkenti Roma’da Filistin destekçileri, İsrail’in Roma Büyükelçiliğine yürüyerek, özellikle Gazze’de uygulanan baskıcı politika ve saldırgan tutumlarını protesto etti. Akşam saatlerinde Thorvaldsen Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler ve diğer destekçiler, “İsrail terörünü hemen durdurun” ifadeleriyle yürüyüş düzenledi. Göstericiler, ellerindeki Filistin bayrakları ve 21 Haziran’da yapılacak büyük yürüyüşe davet eden pankartlarla büyükelçilik binasına doğru ilerledi.

YÜRÜYÜŞTE SLOGANLAR ATILDI

Yürüyüş devam ederken katılımcılar, “Soykırımı durdurun”, “Hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz”, “Siyonist İsrail, terörist devlet”, “Özgür Gazze” ve “Özgür Filistin” gibi sloganlar atarak duyarlılıklarını dile getirdi. Yürüyüş, büyükelçilik yakınlarında herhangi bir olaya sebep olmadan sona erdi. Polisin, büyükelçilik önünde aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

MİLANO’DA DA EYLEM DÜZENLENDİ

Öte yandan, İtalya’nın ikinci büyük kenti Milano’da da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde, Gazze’deki İsrail saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir eylem gerçekleştirildi. Bir grup protestocu, ellerinde Filistin bayrakları ve “Özgür Gazze” yazılı dövizlerle, Arapça, İtalyanca ve İngilizce şiirlerin yer aldığı pankartlar tutarak, meydandan geçenlerin dikkatini çekti. Meydandan geçen birçok kişinin eyleme olumlu destek verdiği ve göstericilerle fotoğraf çektirdiği görüldü.