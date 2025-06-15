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İtalya’nın Yeni Teknik Direktörü Gattuso

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GATTUSO OLDU

İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso olarak belirlendi. İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik adamını resmi olarak duyurdu. Luciano Spalletti ile yolların ayrılmasının ardından Gattuso, göreve getirildi.

RESMİ TÖREN DETAYLARI

47 yaşındaki teknik adam için 19 Haziran Perşembe günü Roma’daki Hotel Parco dei Principi’de resmi bir tören düzenlenecek. Gattuso, son dönemlerde Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında görev yapıyordu. Futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giymiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

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