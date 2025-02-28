İtalya Nükleer Enerjiye Dönüyor

İTALYA’DAN NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ ADIMI

İtalya, 1986’daki Çernobil felaketinin ardından nükleer enerjiden vazgeçmişti. Ancak, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, iktidara geldiği Ekim 2022’den beri dışa bağımlılığı azaltma arayışıyla nükleer enerjiye dönüş konusunda önemli bir adım attı. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu konuda ilk somut adımı atarak nükleer enerjiye dönüş ile ilgili düzenlemeyi onayladı.

NÜKLEER ENERJİ AÇIKLAMASI

Meloni, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajda, “Bugün hükümet, İtalya için enerji güvenliğini ve stratejik bağımsızlığı sağlayabilecek güvenli, temiz, düşük maliyetli enerjiyi garanti altına almak için önemli bir düzenlemeyi daha onayladı” ifadelerini kullandı. İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ise düzenlediği basın toplantısında nükleer enerjiye dönüşü öngören yasa tasarısının detayları hakkında bilgi verdi.

12 AY İÇİNDE YASA GEÇECEK

Fratin, kabul ettikleri yasa tasarısının, İtalya’nın önceki nükleer deneyimlerinden farklı olduğunu vurguladı. “Yeni nesil füzyon teknolojilerine tamamen farklı araçlarla yaklaşıyoruz, büyük ölçekli santrallerin mantığından ayrılıyoruz.” diyerek gelişmelerden bahsetti. Yasa tasarısının parlamentonun onayını takiben 12 ay içinde düzenleyici işlemlerle hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, son dönemde artan enerji maliyetlerine karşı ailelere ve işletmelere yönelik 3 milyar euroluk mali destek paketi de kabul edildi.

AİLELER VE İŞLETMELER İÇİN DESTEK PAKETİ

Başbakan Meloni, sosyal medya mesajında enerji faturalarıyla mücadelede aileleri ve girişimleri desteklemek amacıyla 3 milyar euroluk kaynak ayırdıklarını belirtti. Bunun yaklaşık 1,6 milyarının ailelere, 1,4 milyarının ise işletmelere yönelik olduğunu ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ YASAKLARI

İtalya, nükleer enerji üretmeyen Avrupa’nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor. 1963-1990 yılları arasında nükleer enerji üretilip kullanılmakta iken, Çernobil felaketinin ardından 1987’de yapılan halk oylaması sonucunda ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatıldı. Geçtiğimiz yıllarda 2011’de yapılan bir halk oylamasında ise nükleer enerji üretimine dair yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.