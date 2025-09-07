İtalya, Türkiye’yi 3-2 yenerek kupayı kazandı

İtalya, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Türkiye’yi 3-2 yenerek 23 yıl aradan sonra bu kupayı yeniden kazandı. İtalya’da basın ve yorumcular, karşılaşmanın zorlu geçtiğini ve “çarpıntıya” neden olacak şekilde heyecan dolu olduğunu belirtiyor.

İlginç Yorumlar

İtalya’da kamu yayıncısı Rai’nin 1. kanalında yapılan yorumlarda, “Neredeyse başaramayacak gibiydik”, “Türkler, kimsenin bilmediği bir yüzlerini ortaya çıkardı”, “Çok zor, komplike bir maç oldu” gibi görüşler öne çıktı. Özellikle Türkiye’nin 2. seti büyük bir farkla önde götürmesine dair, “Bu şampiyonada hiç böyle bir şey yaşamamıştık” yorumları dikkat çekti. Rai’nin haber sitesi Rainews, “İtalya tarihe geçti” başlığıyla yayınladığı haberde, “İtalyanlar, Vargas ve arkadaşlarına karşı bitmek bilmeyen bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu oldu” ifadelerine yer verdi.

Maçın Çekişmeli Geçişi

Haberin ilerleyen kısımlarında, İtalya’nın geçen yılki Olimpiyat zaferinin ardından şimdi de Dünya Şampiyonası’nı kazandığına vurgu yapıldı. “Ama ne mücadele oldu! Türkiye, amansız ve çarpıntıya yol açan bir maçta 3-2’lik skorla elendi” denildi. Mediaset kanalının spor sitesi de maçın “çok çekişmeli” olduğunu belirtti ve “(Julio) Velasco’nun oyuncuları zorlandı ama sonunda tie-break’te galip geldi” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Türkler zaman zaman eziciydi, Vargas durdurulamıyordu” yorumu da yapıldı.

Büyük Başarı ve Değerlendirmeler

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, haberi “İtalya rüya gibi, 23 yıl sonra dünyanın zirvesinde” başlığıyla duyurdu. Haberde, “Türkiye ile final maçı İtalya için inanılmaz bir mücadele oldu” denildi. Gazete, Türkiye’nin 33 sayı atan Vargas’ın liderliğinde hayranlık uyandırıcı bir mücadele sergilediğini, İtalya’nın ise onu ancak tie-break’te durdurabildiğini belirtti. Corriere dello Sport, “23 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeyiz. Ve bu harika” ifadesini kullandı. Ancak, İtalya finali kazansa da bazı yorumlarda “en iyi maçını oynamadığını, acı çektiğini ve hatalar yaptığını” vurguladı. Haberde ayrıca Vargas’ın “olağanüstü” bir performans sergilediği dile getirildi. Ansahaber ajansı ise İtalya milli takımının 36 maçtır yenilgi yüzü görmediğini belirterek “Mavililer yenilmez” ifadesini kullandı.