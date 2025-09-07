İtalya, Türkiye’yi 3-2 yenerek Şampiyon

İtalya, finalde Türkiye’yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı kazanmış oldu ve bu başarı, 23 yıl aradan sonra gelen bir kupayı daha onlara kazandırdı. İtalya basınında ve yorumcular arasında, Türkiye maçının zorlukları ve “çarpıntıya” yol açan heyecanı konusunda geniş görüş birliği oluşuyor.

İTALYA YORUMCUSU MAÇI DEĞERLENDİRİYOR

Maçı İtalya’da canlı yayınlayan Rai’nin birinci kanalında yorumcular, “Neredeyse başaramayacak gibiydik”, “Türkler kimsenin, hatta belki kendilerinin bile bilmediği bir taraflarını ortaya çıkardı”, “Çok zor, komplike bir maç oldu” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin ikinci sette büyük bir farkla önde gitmesi, yorumcular tarafından “Bu şampiyonada hiç böyle bir şey yaşamamıştık” şeklinde değerlendirildi. Rai’nin haber sitesi Rainews, “İtalya tarihe geçti” başlığıyla duyurdu. Haberde, “İtalyanlar, Vargas ve takım arkadaşlarına karşı bitmek bilmeyen bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu oldu” denildi.

Rai’nin haberinde, İtalya’nın geçen yılki Olimpiyatlar’dan sonraki bu ikinci büyük uluslararası zaferi vurgulandı. “Ama ne mücadele oldu! Türkiye, amansız ve çarpıntıya yol açan bir maçın sonunda 3-2’lik skorla elendi” ifadesi dikkat çekti. Mediaset kanalının spor sitesi, maçın “çok çekişmeli” geçtiğini belirtti ve “(Julio) Velasco’nun kızları zorlandı ancak sonunda tie-break’te galip geldi” yorumunda bulundu. Ayrıca, “Türkler zaman zaman eziciydi, Vargas durdurulamıyordu” şeklinde bir ifade yer aldı.

SPOR GAZETELERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, “İtalya rüya gibi, 23 yıl sonra dünyanın zirvesinde” başlığıyla haberi verdi. Haberde, “Türkiye’yle final maçı İtalya için inanılmaz bir mücadele oldu” şeklinde yorumlandı. Gazete, “Türkiye, akıl almaz bir Vargas’ın (33 sayı) liderliğindeydi ve İtalya onu ancak tie-break’te durdurabildi” şeklinde değerlendirdi. Corriere dello Sport ise, “23 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeyiz. Ve bu harika” ifadesini kullandı. Ancak İtalya’nın nihayetinde finali kazansa da “en iyi maçını oynamadığını, acı çektiğini, hatalar yaptığını” savundu. Haberde Vargas için “olağanüstü” değerlendirmesine yer verildi.