İtalya Ve Fransa Liderlerinden Önemli Görüşme

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Roma’da Avrupa Birliği’nin (AB) karşı karşıya kaldığı sorunları ve birliğin güçlendirilmesi için gereken adımları, ayrıca Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeleri masaya yatırdı. Meloni, Macron’u başbakanlık sarayı Chigi’nin avlusunda resmi bir törenle karşıladı. Son haftalarda gergin bir seyir izleyen iki lider, foto muhabirlerine poz verdikten sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ikili görüşme yaklaşık 3 saat sürdü ve ardından bir heyetler arası çalışma yemeği yapıldı. İki lider, görüşmeler sonunda ortak bir yazılı açıklama yaptı.

ORTAK AÇIKLAMALARIN ANLAMIDAN YATAY KATLAR

Başbakanlığın paylaştığı ortak açıklama, “Meloni ile Macron, 3 Haziran 2025’te Roma’da bir araya gelerek ortak zorlukların giderek arttığı bu dönemde Avrupa’nın harekete geçmesi ve seferberliği konusunda yürütülen çabaları derinlemesine tartışmak ve koordine etmek amacıyla görüştü.” ifadesini taşıdı. Açıklamada, İtalya ve Fransa’nın Avrupa projesinin kurucu ülkeleri olduğu vurgulanırken, barışa yönelik bir Avrupa için ortak taahhütlerini güçlendirmeyi hedefledikleri belirtildi. Ayrıca Avrupa’nın rekabet gücü ve refahına yönelik olarak büyük uyum sağlandığı da kaydedildi.

GÜÇLÜ BİR AVRUPA HEDEFİ

Yapılan açıklamada, “Bu bağlamda, düzenlemelerin sadeleştirilmesi, kamu ve özel yatırımların teşvik edilmesi, enerji politikaları, teknoloji tarafsızlığı ilkesinin tam olarak uygulanması ve genel anlamda Avrupa şirketlerinin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulması gibi alanlarda iddialı ve hızlandırılmış adımlar atılması gerektiği ifade edildi.” denildi. Bu durumun otomotiv ve çelik endüstrisinin yanı sıra yapay zeka, yenilenebilir ve karbon içermeyen enerji kaynakları gibi ileri teknoloji alanları için de geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca Fransa ve İtalya’nın yaklaşan AB Liderler Zirvesi’ne hazırlık ve diğer reform konularında işbirliğine kararlı olduğu vurgulandı.

UKRAYNA SAVAŞI’NA DESTEK

Açıklamada, Ukrayna Savaşı’na da değinildi ve “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının üzerinden 3 yıl geçerken ve İstanbul’da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan son görüşmelerin ardından, Fransa ve İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği sarsılmaz ve tereddütsüz destek, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması açısından her zamankinden daha da gereklidir.” ifadeleri yer aldı. Bu destek, Avrupa savunmasında yatırımların artırılmasını gerektiriyor ve bu çerçevede sanayi ile teknoloji savunma altyapısının desteklenmesi de önem taşıyor.

GÜVENLİK KONULARI VE İŞBİRLİĞİ

İki liderin görüşmesinin özellikle Orta Doğu ve Libya’daki güvenlik konularını ele alma fırsatı sunduğu belirtildi. Ayrıca Meloni ve Macron’un bir sonraki ikili zirvenin 2026 başında Fransa’da yapılmasına karar verdikleri açıklandı. İtalya’da geçen yıl Ekim ayında iktidara gelen Meloni ve Macron arasındaki ilişkiler, inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Mayıs ayında Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Meloni’nin yer almaması, iki lider arasında gerginliğe yol açmıştı. Meloni, toplantıya katılmadığı için eleştirilmişti. Macron ise bu görüşmelerin asker değil ateşkes ile ilgili olduğunu belirtmişti. Bu karşılıklı açıklamalar, tansiyonu artırmıştı.