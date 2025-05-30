İtalya Ve Orta Asya Zirvesi Yapıldı

ORTA ASYA-İTALYA ZİRVESİ’NDEN ORTAK DEKLARASYON

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanları ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla gerçekleştirilen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi’nde, liderlerin ortak deklarasyonu yayımlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi üzerinden duyurulan 26 maddelik deklarasyon, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından kabul edildi.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK ÇIKARLAR

Deklarasyonda, liderlerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi. “Zirvede, ikili işbirliğinin yanı sıra Orta Asya ülkeleri ile İtalya arasındaki bağların Avrupa Birliği (AB) ve diğer çok taraflı platformlar çerçevesinde geliştirilmesi vurgulandı.” ifadesine yer verildi. Orta Asya ile AB arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyulduğu, İtalya’nın Orta Asya’daki inovasyonu teşvik etme yönündeki girişimlerinin takdir edildiği ifade edildi.

GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Liderler, barış, güvenlik, demokrasi, insan hakları ve hukuk üstünlüğü alanındaki işbirliği taahhütlerini yenilediler. Terörizm, siber tehditler, aşırıcılık, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlerle mücadelede işbirliğini artırma konusunda da mutabık kalındığı bildirildi. “Bu bağlamda, liderler özellikle kolluk kuvvetleri işbirliğine vurgu yaparak İtalya ile Orta Asya arasındaki güvenlik alanındaki diyalog ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar.” denildi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere Orta Asya ile İtalya arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Liderler, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Taşımacılık Koridorunu, Orta Asya ile Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir koridor olarak kabul etti. Bu koridorun geliştirilmesi ve bu alandaki işbirliğinin desteklenmesine yönelik mutabakata varıldığı aktarıldı.

EĞİTİM VE GELECEK TOPLANTILAR

Deklarasyonda, eğitim alanındaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını teyit eden liderler, akademik değişim, bilim, araştırma ve inovasyon ile turizm alanlarındaki bağlantıların önemini vurguladılar. Ayrıca, liderler bir sonraki zirvenin 2027 yılında Kırgızistan’da yapılması ve Orta Asya ile İtalya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’nın 2026 yılı baharında İtalya’da düzenlenmesi tekliflerini değerlendirerek not ettikleri bildirildi.