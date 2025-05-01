İtalya Vize Randevuları İptal Edildi Mi?

İTALYA VİZE RANDEVULARINDAKİ İPTALLERİN NEDENİ

İtalya’nın vize randevularının iptal edilip edilmediği sorusu, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında çıkan iddialar üzerine gündeme geldi. İddialara göre İtalya, Türkiye’den 5 bin kişinin vize randevusunu iptal etti. Ancak bu konuyla ilgili kritik bir açıklama yapıldı.

MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” yönündeki iddiaların yanlış bilgiler içerdiğini duyurdu. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı medya kaynaklarında yer alan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, “İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza olduğunu ve bu nedenle bazı randevuların tedbir amaçlı iptal edildiğini bildirdi. İddia edilenin aksine vize başvurularının iptali, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara bağlı değildir” denildi.

İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİYOR

DMM’nin yaptığı açıklama, asılsız iddiaların yayılmasını önlemek için kamuoyuna duyuruldu. İtalya’nın vize randevu sistemiyle ilgili yaşanan teknik arızanın kısa sürede çözüleceği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak açısından önem taşıyor.