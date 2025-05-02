İtalya Vize Randevularını İptal Etti Mi?

VİZE RENDEVULARI HARYKANIZI ARTTIRDI

Yurt dışı hayali kuranların karşılaştığı zorluklar arasında, vize randevularındaki sıkışıklık ve yüksek ret oranları yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir haber dikkat çekti: “İtalya 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti.” Bu durum, özellikle vize randevusu olan veya almayı planlayan kişilerde bir telaşa neden oldu. Resmi bir açıklama bekleniyordu.

İTALYA’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İtalya’nın vize randevularını iptal ettiği iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, “İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur.” ifadeleri yer aldı.

DMM, aynı zamanda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi. Açıklamada, “İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.