İtalya’da deprem! Açıklama geldi

İtalya’nın kuzeyinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili ayrıntılı açıklama geldi.

Ülkenin kuzeyini sarsan 4.4 büyüklüğündeki deprem, özellikle Milano’da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntının merkez üssü, Bergamo kentine yalnızca 6 kilometre uzaklıkta.

Kuzey Afrika ve Akdeniz’i kat edip İyon Denizi’nden İtalya’ya kıvrılan dev fay hattında bugün bir deprem oldu.

İtalya’nın kuzeyinde gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki deprem, özellikle Milano’yu şiddetli şekilde sarstı. Depremin merkez üssü, Bergamo kentine yalnızca 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmiş değil.

Bir deprem ülkesi olan İtalya’da, Ağustos 2016’daki 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı 240’tan fazla insanın ölümüne yol açmıştı.

L’Aquila bölgesinde 2009 yılında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde ise, en az 300 kişi hayatını kaybetmişti. Mayıs 2012’de kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde 9 gün arayla yaşanan iki depremde de 20’den fazla kişi ölmüştü.