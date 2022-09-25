İtalya’da halk, genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin yeni üyelerini belirleyecek.

OY VERME İŞLEMİ 23.00’TE SONA ERECEK

Seçimlerde oy verme işlemi bugün yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başladı, gece 23.00’e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.

Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.