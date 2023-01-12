İtalya’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani’nin Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani, 13 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk bakan arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.