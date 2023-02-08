İtalya’dan Türkiye’ye Mevlanalı mesaj

İtalya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle deprem bölgesine yardım gönderdi. Büyükelçilik, bu yardımı “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözüyle paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye’ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. İtalya da bu ülkelerden bir tanesi.

İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye’nin COVID-19 pandemi döneminde İtalya’ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki cümleyi kullandı:

“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.”