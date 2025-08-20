İtalyan Antrenörler Birliği, İsrail’i Men Edin

İTALYAN ANTRENÖRLERİN DAVETİ

İtalyan futbol antrenörleri, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep ediyor. İtalyan ANSA ajansının verdiği bilgilere göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze’ye destek vermek amacıyla ve İsrail’in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi için İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina’ya FIFA ve UEFA’ya başvurulması talebinde bulunan bir mektup yazdı. AIAC, Filistin halkı adına harekete geçme isteğini dile getirerek bu talebi, “sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda Renzo Ulivieri liderliğindeki birlik tarafından paylaşılan ahlaki bir zorunluluğa yanıt veren gerekli bir tercih” şeklinde nitelendirdi.

BASKI EYLEMLERİNE KARŞI DURUŞ

AIAC Başkanı Ulivieri, “Sporun temeli olan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçlar doğuran baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor.” sözleriyle durumu ifade etti. Ayrıca, birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise, “Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez.” diyerek yaşananları değerlendirdi.

İtalya Milli Futbol Takımı, 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile maç yapacak. Bu nedenle, talep edilen men durumu, söz konusu karşılaşmaların aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor.