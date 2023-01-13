İtalyan Arda için geliyor

Napoli Teknik Direktörü, Fenerbahçe’de forma giyen genç oyuncu Arda Güler için Türkiye’ye geliyor.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, transferde dev kulüplerin listesinde. İtalyan Napoli kulübünün Güler’i yakın takibe aldığı ve teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Güler transferi için Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin görüşmeleri başlatacağı belirtildi.

İtalya’nın Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre; Napoli, bir süredir gözlemcileri aracılığıyla takip ettiği Güler için teklif yapmayı planlıyor.

Napoli sportif direktörü Giuntoli’nin, bir süredir genç oyuncuyu izlediği ve transfer görüşmelerini başlatacağı iddia edildi. Fenerbahçe cephesinde ise Giuntoli ile müzakereleri Sportif Direktör Mario Branco’nun üstlenmesi bekleniyor.

İtalya basınında Paris Saint-Germain ile Tottenham’ın da Güler’i takip ettiği yer alırken Napoli’nin bir adım önde olduğu öne sürüldü.

Süper Lig’de Jorge Jesus’un ilk 11’de yer vermediği 17 yaşındaki Güler, bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 resmi maça çıkarken, üç gol atıp, bir asist yaptı.