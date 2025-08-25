İtalyan Basını, Tarafların Yakın Olduğunu Belirtti

İTALYAN BASINI TRANSFERİ GÜNDEME GETİRİYOR

İtalyan basını, transfer sürecinde tarafların el sıkışmak üzere olduğunu aktarıyor. Bu durumun ardından, transferin kısa bir süre içinde resmen açıklanacağı tahmin ediliyor.

DJALÓ KİMDİR?

Tiago Djalo, 9 Nisan 2000 doğumlu ve 1,90 metre boyunda bir futbolcu. Stoper mevkisinin yanı sıra gerektiğinde sağ ve sol bekte de görev alabiliyor. Futbol kariyerine Sporting Lizbon’un altyapısında başlayan genç savunmacı, 2019’da Milan’a transfer oldu ve ardından Lille’e geçti. Fransa’da Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2024 yılında Juventus’a katıldı. Geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık olarak geçiren Djaló, 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

KARİYERİNE DAİR DETAYLAR

Djaló, profesyonel kariyerinde toplamda 156 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 6 gol ile 2 asist üretti. 2024 yılında, Portekiz A Milli Takımı’nda ilk kez sahaya çıkarak ulusal takım seviyesinde de tanınmaya başladı. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 8 milyon Euro olarak belirleniyor.

SAKATLIK DENEYİMİ

Djaló’nun kariyerinde yaşadığı en büyük sakatlık, 2022–23 sezonunda geçirdiği ön çapraz bağ kopması oldu. Bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 300 gün sahalardan uzak kalan oyuncu, 47 maçı kaçırdı. 2023–24 sezonunda antrenman eksikliğine bağlı kısa süreli forma giyemedi. Ancak 2024–25 döneminde sakatlık yaşamadan sahada istikrarlı bir şekilde yer aldı. Transfer sonrasında yaptığı açıklamalarda dizinin tamamen sağlıklı durumda olduğunu ifade etti.