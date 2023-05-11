İtalyan ekibi, Icardi için harekete geçti

İtalyan ekibi, Galatasaray’da oynadığı futbolla göz dolduran futbolcu Icardi için harekete geçti.

Galatasaray’da sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların PSG ile temasları başlarken bir başka İtalya Serie A ekibi dereye girdi ve Fransız ekibine görüşme talep etti.

Galatasaray’da sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların PSG ile temasları başlarken bir başka İtalya Serie A ekibi dereye girdi ve Fransız ekibine görüşme talep etti.

Galatasaray’ın sezon başında PSG’den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlayan isimlerin başında geliyor.

Arjantinli golcü son olarak Medipol Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Ligdeki gol sayısını 15’e çıkartan Icardi, sarı-kırmızılılarda son 5 yılın en golcü ismi oldu.

Galatasaray’ın kadrosunda tutmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Önceki gün Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yapmıştı.

Yönetim, 30 yaşındaki golcünün bonservisini almak için uğraşırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

İtalya basını, Serie A ekiplerinden Monza’nın listesinde Icardi’nin de yer aldığını yazdı.

Silvio Berlusconi’nin sahibi olduğu ve Adriano Galliani’nin başkanlığını yaptığı Monza takımı iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Haberde golcü transfer etmek isteyen Monza’ya Zlatan Ibrahimovic isminin önerildiği belirtildi. Ancak İsveçli golcünün fiziksel durumunun soru işareti olması nedeniyle Mauro Icardi tercihinin daha uygun olduğu ifade edildi.

.