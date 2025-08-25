İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI DETAYLARI

Tarafların, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiye göre, 30 milyon Euro bonservis bedeli, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi. Türk medyasında yer alan haberlere göre ise oyuncunun yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

SİNGO HAKKINDA BİLGİLER

Peki, Singo kimdir ve kaç yaşındadır? Transfermarkt Fransa editörlerinden Ronan Caroff, Singo’nun Galatasaray’a büyük katkılar sağlayabileceğini vurguladı. Caroff, 2024/25 sezonunda başarılı bir performans sergilediğini ancak yeni sezonda Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter’in tercihlerinde geri planda kaldığını hatırlattı. Deneyimli teknik adamın, savunmada yeni transfer Eric Dier ve genç oyuncu Christian Mawissa’ya daha fazla süre vermesi sonucunda Singo’nun Monaco’dan ayrılmasının kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

OYUNCUNUN ÖNE ÇIKAN YÖNLERİ

Ronan Caroff, oyuncunun öne çıkan özelliklerini şöyle sıraladı:

– “Fiziksel gücü, sürati ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.”

– Monaco’da çoğunlukla stoper olarak görev almasına rağmen, Torino döneminde sağ bek olarak da oynadı.

– Fildişi Sahili Milli Takımı’nda düzenli olarak sağ bekte forma giyiyor.

– Atletizmi ve oyun bilgisi sayesinde ön liberoda da görev alabilecek kadar çok yönlüdür.

Son olarak Caroff, “Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray için sadece savunma hattını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çok yönlülüğü sayesinde teknik ekibe büyük bir taktiksel esneklik katar” değerlendirmesinde bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLER

Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000 tarihinde Fildişi Sahili’nde dünyaya geldi. 1.90’lık boyuyla dikkat çeken genç oyuncu, hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkarak, bu süreçte 3 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.