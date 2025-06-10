İtalyan Hükümeti Paragon’la Sözleşmeyi Feshetti

PARAGON SOLUTIONS VE GRAPHITE YAZILIMI ÜZERİNE DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

Ocak ayı sonunda İsrailli şirket Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ isimli casus yazılımın, İtalya gibi birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığı iddiaları üzerine tartışmalar devam ediyor. Bugün açıklanan İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) raporunda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Raporda, Meta’nın, İtalya’dan da dahil olmak üzere birçok kişinin ‘Graphite’ yazılımı aracılığıyla hedef alındığına dair uyarısı üzerine, İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta bu sözleşmeyi askıya aldığı bilgisi verildi. “Komitenin, istihbarat kurumlarında yaptığı denetimlerin ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildi” denildi. Ayrıca, yasa dışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle Mediterranea Saving Humans isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini ile Refugees in Libya adlı STK’nın başkanı David Yambio’nun da takibe alındığı ifade edildi.

FRANCESCO CANCELLATO’DAN AÇIKLAMALAR

COPASIR raporuna göre Meta’dan uyarı alan kişiler arasında yer alan ünlü İtalyan gazeteci ve Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato, İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımıyla dinlenilmediğini dile getirdi. Cancellato’nun yönettiği Fanpage haberine göre, Paragon Solutions, İtalyan makamlarına sistemlerinin Cancellato’ya karşı yasaları ihlal ederek kullanılıp kullanılmadığını belirleyecek bir yol sunduğunu belirtti. Ancak, “İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı tercih ettiğinden Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklamasında bulundu. Bunun ardından İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS, Paragon’un güvenlik sunucularına kendi yazılımını kurma önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, COPASIR da bu açıklamayı “şaşkınlıkla” karşıladı.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Cancellato, Fanpage’deki haberinde, bu olayda ya İtalyan makamlarının ya da Paragon’un yalan söylediğini ifade etti. Muhalefetteki politikacılar, hükümetin konuyu parlamentoda açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti. Hükümetten ise henüz herhangi bir resmi değerlendirme yapılmadı.

WHATSAPP’TAN GELEN UYARI

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazetecinin ve sivil toplum üyesinin ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alındığına dair uyarıda bulundu. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşlerinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen mesajla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıkladı. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının bu yazılımın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiğini duyurdu. Cancellato dışında, Akdeniz’de göçmenleri kurtarmak için faaliyet gösteren Mediterranea Saving Humans STK’sının kurucusu Luca Casarini de benzer bir şekilde hedef alındığını bildirdi. Casarini, kendi izleme emrinin kimin tarafından verildiğini öğrenmek amacıyla 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Hükümet, İtalya’daki bazı kişilerin bu casus yazılım aracılığıyla dinlendiği iddiasını reddetti ve Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu açıkladı. The Guardian gazetesi, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını öne sürdü, ancak İtalyan hükümeti bu iddiaları 12 Şubat’ta yalanladı.