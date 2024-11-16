İtalyan Mutfağının Başarılı Temsilcisi ödül Aldı

ŞEF DANİLO ZANNA İTALYA’NIN PRESTİJLİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

İtalya’nın prestijli ödülü, şef Danilo Zanna’ya İzmir, Bursa ve İstanbul’da olmak üzere dört farklı restoranında sunmuş olduğu İtalyan mutfağının eşsiz tatlarıyla verildi. Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı olarak bilinen ünlü aşçı, konuklarını her tabakta farklı bir yerel yolculuğa çıkarıyor. Danilo Zanna geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu Filo D’Oilo restoran zincirinin İzmir şubesiyle önemli bir ödül aldı.

OSPITALITA ITALIANA ÖDÜLÜ İLE ULUSLARARASI BAŞARI

Şef Zanna, İtalya’nın en itibarlı gastronomi ödüllerinden birisi olan Ospitalita Italiana (İtalyan misafirperverliği) ödülüne layık görüldü. Türkiye’de bu ödülü kazanmayı başaran tek İtalyan restoranı olarak, İtalyan mutfağına ve kültürüne olan bağlılığını uluslararası alanda taçlandırmış oldu. Zanna, ödülünü özel bir davetle, 80 seçkin davetlinin katılımıyla aldı. İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, katılımcılar arasındaydı.