İtalyan Polisi, Festivalde 2 Türkü Tutukladı

İTALYA’DA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

İtalyan polisi, Viterbo şehrinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde olası bir saldırı planlandığı şüphesiyle iki Türk vatandaşını dün tutukladı. Viterbo, İtalya’nın başkenti Roma’nın 70 kilometre kadar uzağında yer alıyor. Festivalin yapılacağı sokaktaki bir pansiyon sahibi, şüpheli Türk müşteriler hakkında polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından, güvenlik güçleri adrese gelerek pansiyonda kalan üç kişi arasından iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskında ayrıca bir makineli tüfek, iki tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

SORGU SÜRECİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiğini fakat sorgulama sırasında sorulara cevap vermediğini belirtti. Ayrıca, soruşturmaların devam ettiği, bir şüphelinin firarda olduğu ve Türk yetkililerle çapraz incelemeler gerçekleştirildiği ifade edildi. Olay sonrasında, polis bölgede ek güvenlik önlemleri aldı; çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezildi.

FESTİVAL SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Tüm bu önlemlere rağmen, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak, normalde karanlıkta kutlanan festivalde, güvenlik kaygıları nedeniyle ışıkların açık tutulması katılımcıların tepkisini topladı.

BAŞBAKAN’DAN TEBRİK MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik etti. Meloni, “Viterbo’da silahlı 2 Türk vatandaşının tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.